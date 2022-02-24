Рой Кин: «МЮ» стоит взять Симеоне. Его путь в «Атлетико» подходит к концу, возможно»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Рой Кин предложил «Манчестер Юнайтед» назначить Диего Симеоне главным тренером.

«Возможно, стоит взять Симеоне. У него подходящий характер.

Сейчас у него тяжелый период в «Атлетико», возможно, его путь в этом клубе подходит к концу.

Зовите Симеоне, это большая личность. Он творил великие дела. Он не носится с футболистами. Может, вариант с кем-то вроде него мог бы сработать», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

«Атлетико» выключил атаку «МЮ» и создавал моменты второй волной после стандартов. Рангник попал с заменами, но вопросов по игре очень много

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