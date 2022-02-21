«Лейпциг» при Тедеско поднялся с 11-го места на 4-е

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Доменико Тедеско поднял «РБ Лейпциг» в зону Лиги чемпионов с 11-го места.

Клуб из Лейпцига сегодня разгромил «Герту» (6:1) в матче Бундеслиги и продолжает второй тур подряд находиться на 4-м месте, дающем право сыграть в Лиге чемпионов.

Бывший главный тренер «Спартака» возглавил «Лейпциг» 9 декабря. Тогда команда занимала 11-е место в таблице и была вне зоны еврокубков.

С тех пор «РБ Лейпциг» провел 9 матчей в чемпионате Германии и одержал 6 побед, уступив на этом отрезке лишь «Баварии» (2:3) и «Арминии» (0:2).

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