Кристенсен о контракте с «Челси»: «Что-то еще можно сделать. Хочу одного – быть частью побеждающей команды»

не считает уход из в конце сезона неизбежным.

Контракт защитника с английским клубом рассчитан до лета 2022 года, о его продлении стороны пока не договорились.

«Что-то все еще можно сделать. Быть частью побеждающей команды – единственное, чего я хочу.

Ситуация непростая, все переговоры проходят между клубом и моими ребятами. Я стараюсь держаться подальше, поскольку хочу сосредоточиться на футболе. Остальное я доверяю моим ребятам и клубу», – сказал 25-летний футболист.

Подробно со статистикой выступлений Кристенсена можно ознакомиться здесь.

Представители «Баварии» и Кристенсена встречались несколько раз. Игрок желает зарабатывать 10-12 млн евро в год, Тухель хочет сохранить защитника