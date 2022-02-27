«Бог существует!» Кассано встретился с Месси на матче «ПСЖ» с «Сент-Этьеном»

Антонио Кассано встретился с Лионелем Месси в Париже на матче «ПСЖ» и «Сент-Этьена» (3:1).
В ходе встречи с форвардом парижан бывший итальянский нападающий дважды воскликнул «Бог существует!»
Кассано с детьми посетил раздевалку «ПСЖ», где были сделаны фотографии и с другими футболистами команды.
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У Месси 10+ голевых пасов в чемпионате в 12 из 13 последних сезонов. Лишь в прошлом было 9
Антонио Кассано: «Роналду писал мне, требуя уважения, ведь у него 750 голов, а у меня лишь 150. Пусть берет пример с Месси – ему нет дела до критики»