«Бог существует!» Кассано встретился с Месси на матче «ПСЖ» с «Сент-Этьеном»

Антонио Кассано встретился с в Париже на матче и (3:1).

В ходе встречи с форвардом парижан бывший итальянский нападающий дважды воскликнул «Бог существует!»

Кассано с детьми посетил раздевалку «ПСЖ», где были сделаны фотографии и с другими футболистами команды.

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У Месси 10+ голевых пасов в чемпионате в 12 из 13 последних сезонов. Лишь в прошлом было 9

Антонио Кассано: «Роналду писал мне, требуя уважения, ведь у него 750 голов, а у меня лишь 150. Пусть берет пример с Месси – ему нет дела до критики»