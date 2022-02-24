Джорджо Кьеллини: «Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Мои мысли и солидарность с украинским народом и жертвами этой войны»

высказался о ситуации на .

«Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Я понял, что я беспомощен, глядя на изображения, которые не мог понять. Я до конца надеялся, что до этого не дойдет, и что кризис не перерастет в конфликт.

Я надеюсь, что эффект домино не сработает, и что дипломатия сможет залечить столь серьезный разлад. Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны», – написал защитник в твиттере.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.