Джорджо Кьеллини: «Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Мои мысли и солидарность с украинским народом и жертвами этой войны»

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Джорджо Кьеллини высказался о ситуации на Украине.

«Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Я понял, что я беспомощен, глядя на изображения, которые не мог понять. Я до конца надеялся, что до этого не дойдет, и что кризис не перерастет в конфликт.

Я надеюсь, что эффект домино не сработает, и что дипломатия сможет залечить столь серьезный разлад. Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны», – написал защитник «Ювентуса» в твиттере.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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