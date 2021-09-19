Варан о Роналду: «Лучше, когда он играет за нас, а не против. Знаем его ауру, невероятный профессионал»

Защитник положительно высказался о партнере по команде .

«То, что он сохраняет уровень своей игры в таком возрасте, не случайно.

Он пример. Здорово работать, играть и находиться рядом с ним. Он создан, чтобы побеждать, забивать голы, поэтому лучше, если он будет с нами.

Мы знаем его ауру. Он невероятный профессионал. Это лучше, когда он играет за нас, а не против нас», – заявил Варан в интервью Telefoot.

36-летний португалец забил 3 мяча в 2 матчах чемпионата . Также Роналду отличился в игре Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2).