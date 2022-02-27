Закария может пропустить 2 недели из-за травмы бедра. У «Юве» 9 травмированных, игра с «Фиорентиной» – в среду

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Денис Закария, вероятно, выбыл на две недели из-за травмы приводящей мышцы левого бедра.

Полузащитник «Ювентуса» был заменен на 37-й минуте матча Серии А с «Эмполи» (3:2).

25-летний игрок сборной Швейцарии пропустит около двух недель. Его участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» 16 марта находится под вопросом.

Ранее на этой неделе туринский клуб потерял на 2 месяца другого хавбека – Уэстона Маккенни, получившего два перелома костей стопы в первой игре с «Вильярреалом» (1:1).

Таким образом, в среду в матче с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка Италии у «Ювентуса» из-за повреждений не смогут сыграть девять футболистов.

Ранее из строя выбыли Федерико Кьеза, Кайо Жорже, Пауло Дибала, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Федерико Бернардески и Джорджо Кьеллини.

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