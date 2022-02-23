Алекс Сандро пропустит около 2 недель из-за травмы ноги, у Кайо Жорже возможен разрыв «крестов»

У футболистов «Ювентуса» Алекса Сандро и выявлены повреждения.

31-летний защитник в игре 1/8 финала с «Вильярреалом» (1:1) получил травму подошвенной мышцы левой ноги. Повторный осмотр Алекса Сандро будет проведен через 10 дней.

Как информирует Football Italia, 20-летний нападающий Кайо Жорже не смог завершить игру U23 против «Про Патрии» из-за возможного разрыва крестообразной связки. Он покинул поле на носилках. Если диагноз подтвердится, то в нынешнем сезоне футболист больше не сыграет.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь, Кайо Жорже – тут.