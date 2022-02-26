Анчелотти об 1:0 с «Райо»: «Реал» на правильном пути. Может, я ошибаюсь, но сегодня не увидел ничего негативного»

прокомментировал победу над .

победил в выездном матче 26-го тура (1:0).

– Я очень удовлетворен, мы на правильном пути. Может быть, я ошибаюсь, но сегодня не увидел ничего негативного.

Говорить, что сегодня мы победили благодаря Куртуа, – это ошибка. Мы выиграли, потому что были лучше и заслужили победу.

В последних матчах имел для нас ключевое значение благодаря отменному отношению к работе. Сегодня это он фактически он забил гол.

Я поменял Каземиро, потому что он рисковал получить вторую желтую карточку. Вальверде и Родриго очень хорошо вышли на замену в сложный момент матча.

– Почему не было Лунина?

– Из-за воспаления локтя. Его задело то, что происходит на Украине, но он не мог сыграть по медицинским показателям, – сказал итальянский тренер.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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