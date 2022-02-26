Анчелотти об 1:0 с «Райо»: «Реал» на правильном пути. Может, я ошибаюсь, но сегодня не увидел ничего негативного»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Тибо Куртуа Федерико Вальверде Андрей Лунин Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Райо Вальекано».

«Реал» победил в выездном матче 26-го тура Ла Лиги (1:0).

– Я очень удовлетворен, мы на правильном пути. Может быть, я ошибаюсь, но сегодня не увидел ничего негативного.

Говорить, что сегодня мы победили благодаря Куртуа, – это ошибка. Мы выиграли, потому что были лучше и заслужили победу.

В последних матчах Винисиус Жуниор имел для нас ключевое значение благодаря отменному отношению к работе. Сегодня это он фактически он забил гол.

Я поменял Каземиро, потому что он рисковал получить вторую желтую карточку. Вальверде и Родриго очень хорошо вышли на замену в сложный момент матча.

– Почему не было Лунина?

– Из-за воспаления локтя. Его задело то, что происходит на Украине, но он не мог сыграть по медицинским показателям, – сказал итальянский тренер.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные