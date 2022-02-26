Божович о 0:2 с «Сочи»: «В первом тайме игра была равная, потом мы почти сразу пропустили и не забили сами»

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Миодраг Божович высказался о поражении от «Сочи» (0:2) в 19-м туре РПЛ.

«В первом тайме игра была равная. К сожалению, во втором тайме мы почти сразу пропустили, а после этого была пара хороших моментов, когда мы могли забить, но не сделали этого.

«Сочи» забил второй гол и после этого играл лучше нас, потому что игра уже шла до забитого гола.

Будем готовиться к кубковой игре с «Аланией». Очень серьезно относимся к этому турниру и будем стараться пройти дальше», – сказал главный тренер тульского «Арсенала».

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