Божович о 0:2 с «Сочи»: «В первом тайме игра была равная, потом мы почти сразу пропустили и не забили сами»

высказался о поражении от «Сочи» (0:2) в 19-м туре .

«В первом тайме игра была равная. К сожалению, во втором тайме мы почти сразу пропустили, а после этого была пара хороших моментов, когда мы могли забить, но не сделали этого.

забил второй гол и после этого играл лучше нас, потому что игра уже шла до забитого гола.

Будем готовиться к кубковой игре с «Аланией». Очень серьезно относимся к этому турниру и будем стараться пройти дальше», – сказал главный тренер тульского .