Федотов о 2:0 с «Арсеналом»: «Может, кто-то ждал легкой победы, но «Сочи» было непросто»

прокомментировал победу над «Арсеналом».

«Сочи» в 19-м туре обыграл тульский клуб со счетом 2:0.

«Может, кто-то ждал легкой победы. Но «Арсенал» укомплектован хорошими футболистами, и место в турнирной таблице не соответствует их уровню. Сегодняшний матч это явно показал, и мы к этому готовились.

Любое очко для «Арсенала» – на вес золота. Было непросто, но я думаю, что это заслуженная победа.

Сегодня мы были острее, у нас было больше ситуаций, когда мы могли открыть счет, и во втором тайме мы все-таки это сделали», – сказал главный тренер .

Южане занимают 3-е место в таблице, набрав 34 очка. идет 13-м, имея 19 баллов.