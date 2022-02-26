Федотов о 2:0 с «Арсеналом»: «Может, кто-то ждал легкой победы, но «Сочи» было непросто»

Теги премьер-лига Россия Арсенал Тула Владимир Федотов 1966 Сочи Футбол

Владимир Федотов прокомментировал победу над «Арсеналом».

«Сочи» в 19-м туре РПЛ обыграл тульский клуб со счетом 2:0.

«Может, кто-то ждал легкой победы. Но «Арсенал» укомплектован хорошими футболистами, и место в турнирной таблице не соответствует их уровню. Сегодняшний матч это явно показал, и мы к этому готовились.

Любое очко для «Арсенала» – на вес золота. Было непросто, но я думаю, что это заслуженная победа.

Сегодня мы были острее, у нас было больше ситуаций, когда мы могли открыть счет, и во втором тайме мы все-таки это сделали», – сказал главный тренер «Сочи».

Южане занимают 3-е место в таблице, набрав 34 очка. «Арсенал» идет 13-м, имея 19 баллов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные