Слуцкий о Хвиче: «Его беспокоит колено, эту травму нельзя вылечить в секунду. Ему нужно научиться находиться в этом дискомфорте»

Главный тренер ответил на вопрос о состоянии и Хвичи Кварацхелии после товарищеского матча с «Крыльями Советов» (5:0).

– С Самошниковым и Кварацхелией все в порядке?

– У Самошникова перенапряжение группы приводящих мышц. Он еще перед игрой это говорил. Все-таки он очень много пропустил, и мы форсируем его подготовку. Эта замена в профилактических целях была.

Что касается Кварацхелии, то его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травм, которые перманентны. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду. Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте, – сказал Слуцкий.