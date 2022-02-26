Пеп Гвардиола: «Говорю игрокам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю. Футбол принадлежит им»

заявил, что футбол принадлежит не тренерам, а игрокам.

«Я много раз говорил игрокам, что я никогда не выигрываю матчи, но никогда и не проигрываю их. Футбол принадлежит им. Я жду того, чтобы увидеть нашу реакцию [на поражение от «Тоттенхэма»]. Я знаю их, благодаря тому, что я видел последние несколько лет я знаю, что они сыграют хорошо.

Я знаю, что нам нужно сделать, чтобы обогнать : выиграть много игр. Я понял это не только что. Я знал об этом, когда мы были впереди на 11 или 12 очков, и у них было два матча в запасе. Я знал это, я чувствовал это. Я знаю соперников и то, что может произойти», – сказал Гвардиола.