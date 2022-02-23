Клопп о словах Пепа про «Ливерпуль» как «занозу в заднице»: «Хорошее описание. Так и должно быть»

прокомментировал слова про «занозу в заднице».

Тренер «Манчестер Сити» так охарактеризовал «Ливерпуль», возглавляемый Клоппом.

– Что скажете о борьбе за титул?

– Прежде всего, важно, чтобы мы были рядом с вершиной, кто бы ни был там.

За последние четыре сезона мы не шли рядом [с ] один год из-за наших проблем, но в остальных случаях была безумная гонка. Обе команды способны делать особенные вещи. Говорю со всем уважением, ведь «Сити» делает нечто невероятное.

Думаю, что мы подталкиваем друг друга, да и не только мы – не стоит забывать о других командах, таких как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Но мы подталкиваем друг друга, так и есть. Это заставляет двигаться вперед. Нет шанса размякнуть, соперник начеку.

Пеп сказал, что мы заноза в нижней части спины. Это хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся раздражать [конкурента] как можно больше, пока у нас не появится шанс обогнать.

Но я не знаю, когда это произойдет и произойдет ли. Я всегда говорил, что есть решающие моменты в сезоне, но это не сейчас, а в марте и апреле, – сказал тренер .