Дмитрий Шнякин: «Не понимаю фразу «спорт вне политики» в 2022-м. Большой спорт всегда был в политическом контексте»

выразил несогласие с фразой «спорт вне политики».

«Выглядят чуточку забавными… Хотя нет, в эти дни забавного нет вообще ничего. Выглядят удивительными, да просто смущают комментарии в стиле «спорт вне политики».

Большой спорт всегда был в политическом контексте. Рядышком политика была, сбоку, в фоновом режиме, могла проявится при острых вопросах или вовсе оказывала определяющее влияние на подготовку спортсменов или формирование отношения к их результатам, но она буквально повязана с большим спортом. Как с социально значимым явлением. Так было и будет.

Так же работает и наоборот: спортсмены, к примеру, не могут полностью абстрагироваться от происходящего в мире и просто пинать мяч, бить палкой по резине и т.д. Потому что тоже люди. С чувствами и мнением.

Не понимаю, зачем кто-то в 2022-м в принципе употребляет фразу «спорт вне политики».

А в целом я, конечно, против исключения сборной России из стыков. Футбол в эти дни пусть и кратковременное, но лекарство от жуткой взволнованности. Но удивляться худшему сценарию со стыками без нас, конечно, не буду», – написал комментатор в инстаграме.

Сегодня глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная отказывается от проведения матча с Россией в стыках ЧМ-2022.

После этого все игроки сборной Польши заявили об отказе от матча с Россией.