Тренер «Удинезе» о голе «Милану» рукой: «Важно то, что мяч оказался в воротах. Если это было одолжение, оно компенсировало недавние решения против нас»

Тренер «Удинезе» Габриэле Чиоффи ответил на вопрос о забитом в матче с голе.

В матче 27-го тура Серии А (1:1) судьи ВАР проверяли гол на предмет попадания мяча в руку защитнику .

В итоге главный арбитр Маттео Маркетти не пошел смотреть повтор эпизода, доверившись видеоассистентам, и засчитал гол.

«Как он забил гол? Он получил мяч. Важно то, что он получил мяч, и мяч оказался в воротах. Если посмотреть повтор, то можно увидеть, что Алессио Романьоли бутсой коснулся мяча сильнее, чем он коснулся рукой.

Люди на ВАР просматривали повтор. Послушайте, даже если это было одолжение нам, это компенсировало недавние случаи, когда решения принимались против нас», – сказал Чиоффи.