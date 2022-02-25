У «Милана» всего 2 победы в 6 последних матчах Серии А

Теги Интер Милан Удинезе серия А Италия Футбол

«Милан» регулярно теряет очки в последних матчах Серии А.

В 27-м туре итальянского чемпионата «россонери» не смогли дома обыграть «Удинезе» (1:1).

В шести последних играх первенства «Милан» одержал всего две победы. Также у команды три ничьих и одно поражение.

В турнирной таблице «Милан» занимает первое место, набрав 57 очков в 27 играх. На втором месте «Интер» с 54 очками после 25 матчей.

Сегодня «нерадзурри» играют в рамках 27-го тура играют с «Дженоа». Sports.ru ведет онлайн-трансляцию этого матча.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные