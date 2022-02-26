Стефано Пиоли: «Удинезе» забил «Милану» рукой. Это очевидная ошибка ВАР, нас наказывают не впервые»

раскритиковал судей после ничьей с .

В матче 27-го тура Серии А (1:1) судьи ВАР проверяли гол на предмет попадания мяча в руку защитнику «Удинезе».

В итоге главный арбитр Маттео Маркетти не пошел смотреть повтор эпизода, доверившись видеоассистентам, и засчитал гол.

«Это очевидная игра рукой, вне сомнений. Игрок «Удинезе» забил рукой. И маловероятно, что ВАР это не увидел, так что это очевидная ошибка, повлиявшая на итоговый результат.

Да, мы не показали выдающейся игры, но гол нельзя было засчитывать. Нам лишь остается лучше справляться с тем, что мы можем контролировать, но если вы говорите, что мои игроки были раздражены и нервны, то это потому, что они стали свидетелями не самых приятных эпизодов.

Не в первый раз нас наказывают», – заявил главный тренер «россонери».