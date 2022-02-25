Криштиану Роналду: «Мне не нужно говорить, что я очень хорош, – есть статистика. Годами она говорит сама за себя»

доволен своей статистикой.

«Нужно быть умным и понимать, что в 18, 20 или 25 лет ты не такой, как в 35. Благодаря зрелости, опыту, интеллекту понимаешь, что, возможно, ты теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы продолжать соревноваться на самом высоком уровне.

Это непросто, но в моем случае кажется, что это легко. Потому что годами моя статистика говорит сама за себя. Мне не нужно говорить, что я очень хорош, – есть статистика. Факты есть факты, остальное вообще не имеет значения.

Вот почему я очень доволен своей формой. Я по-прежнему забиваю помогаю команде как в сборной, так и в , и именно поэтому я хочу продолжать в том же духе», – заявил форвард.