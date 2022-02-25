Криштиану Роналду: «МЮ» дает возможность брать трофеи. Я работаю, думая, что в конце выиграю титул или награду»

хочет выигрывать трофеи.

«Сложно сказать, что я не хочу большего, потому что я играю в клубе, который дает возможность брать трофеи. Почему нет? И сборная тоже. Я знаю, что мне осталось не так много лет в футболе, еще 4-5 лет. Посмотрим. Я хочу выиграть еще больше трофеев.

Жертвы, которые я приношу каждый год, каждый сезон, еженедельно, ежемесячно, ежедневно должны вознаграждаться. Если бы я этого не делал, то я бы многого не узнал. Но это моя мотивация. Я работаю, думая, что в конце выиграю что-то важное – титул или награду.

Моя жизнь была прекрасным приключением. Я оставлял след везде, где появлялся. Думаю, в истории больше нет игрока, который мог бы с гордостью сказать, что оставил след везде, где выступал. И это делает меня счастливым», – сказал форвард , на счету у которого 34 титула.