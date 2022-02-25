Кроос про 0:1 с «ПСЖ»: «Мы были хуже 75-80 минут. К счету 0:0 мы отнеслись бы как к победе»

высказался о матче с в .

Первую игру 1/8 финала проиграл со счетом 0:1. Ответный матч состоится 9 марта.

«Гол Мбаппе – это дерьмо. Игра у нас не пошла, но к счету 0:0 мы отнеслись бы как к победе. Можно сказать, мы были хуже 75-80 минут.

Мы очень плохо играли сзади, а при выходах в атаку не могли держать мяч дольше пяти секунд. Эти два аспекта сделали игру в обороне сложной. Так что, к сожалению, мы бегали за ними чаще, чем хотелось бы.

Счет позволяет перевернуть ситуацию. У нас большие надежды на ответный матч. Общий счет 1:0. У нас есть 90 минут, и мы отдадим все», – сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.