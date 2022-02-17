Мбаппе – лучший игрок недели в ЛЧ. Он забил победный гол «Реалу» на 94-й минуте

Нападающий «ПСЖ» признан лучшим игроком недели в .

23-летний форвард забил победный гол на 94-й минуте матча 1/8 финала против (1:0).

Помимо Мбаппе, на звание лучшего игрока недели претендовали защитник Вирджил ван Дейк, хабвек Бернарду Силва и полузащитник «Зальцбурга» Мохамед Камара.

Со статистикой Мбаппе можно ознакомиться по ссылке.

Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4