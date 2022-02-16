Гути: «Мбаппе – лучший игрок мира сейчас. «ПСЖ» гораздо лучше «Реала»

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Бывший футболист «Реала» Гути поделился мыслями о матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», а также оценил игру форварда Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» гораздо лучше. Все, что я могу сказать о Килиане Мбаппе сейчас, – он лучший игрок мира», – написал Гути.

Со статистикой 23-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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