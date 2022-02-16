Гути: «Мбаппе – лучший игрок мира сейчас. «ПСЖ» гораздо лучше «Реала»

Бывший футболист «Реала» Гути поделился мыслями о матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», а также оценил игру форварда Килиана Мбаппе.
«ПСЖ» гораздо лучше. Все, что я могу сказать о Килиане Мбаппе сейчас, – он лучший игрок мира», – написал Гути.
Со статистикой 23-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Почеттино придумал прессинг под звезд «ПСЖ» и сковал «Реал». В атаке царил Мбаппе
Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4