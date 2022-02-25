«Эвертон» отказался от сирены перед матчами из-за ситуации на Украине

«Эвертон» из-за ситуации на Украине отказался от части предматчевых мероприятий.
Перед играми на стадионе «Гудисон Парк» традиционно включают мелодию, под которую выходил на ринг боксер Тони Беллью, а предшествует композиции сигнал воздушной тревоги.
Из-за спецоперации на Украине «Эвертон» не будет включать сирену перед следующим матчем против «Манчестер Сити», который пройдет завтра.
За мерсисайдский клуб выступает с января этого года украинский защитник Виталий Миколенко.
Ожидается, что на игре будут вывешены баннеры в поддержку Украины и 22-летнего футболиста.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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