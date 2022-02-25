«Эвертон» из-за ситуации на Украине отказался от части предматчевых мероприятий.

Перед играми на стадионе традиционно включают мелодию, под которую выходил на ринг боксер Тони Беллью, а предшествует композиции сигнал воздушной тревоги.

Из-за спецоперации на Украине не будет включать сирену перед следующим матчем против , который пройдет завтра.

За мерсисайдский клуб выступает с января этого года украинский защитник .

Ожидается, что на игре будут вывешены баннеры в поддержку Украины и 22-летнего футболиста.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.