«Эвертон» отказался от сирены перед матчами из-за ситуации на Украине

Теги Гудисон Парк Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Политика Виталий Миколенко Футбол

«Эвертон» из-за ситуации на Украине отказался от части предматчевых мероприятий.

Перед играми на стадионе «Гудисон Парк» традиционно включают мелодию, под которую выходил на ринг боксер Тони Беллью, а предшествует композиции сигнал воздушной тревоги.

Из-за спецоперации на Украине «Эвертон» не будет включать сирену перед следующим матчем против «Манчестер Сити», который пройдет завтра.

За мерсисайдский клуб выступает с января этого года украинский защитник Виталий Миколенко.

Ожидается, что на игре будут вывешены баннеры в поддержку Украины и 22-летнего футболиста.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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