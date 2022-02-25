В Италии все матчи начнутся на 5 минут позже в рамках антивоенной акции

В Италии все матчи начнутся с задержкой в рамках антивоенной акции.

Стартовый свисток в играх, которые пройдут в ближайшие выходные как среди профессиональных команд, так и любительских, прозвучит на пять минут позже.

По словам главы Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины, таким образом спортсмены планируют призвать к миру на фоне ситуации на Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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