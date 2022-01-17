Томас Тухель: «Мог ли «Ливерпуль» бороться за титул в прошлом сезоне? Нет, у них не было ван Дейка. Нам нужен просто весь наш состав»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Томас Тухель Вирджил ван Дейк Футбол

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос об активности клуба во время зимнего трансферного окна.

«Конечно, мы постараемся стать лучше, но если вы спрашиваете о том, нужны ли нам новые футболисты, то, как я думаю, нам нужен просто весь наш состав.

Мог ли «Ливерпуль» бороться за титул в прошлом сезоне? Нет. Единственная серьезная разница была в том, что они играли без ван Дейка.

Я говорил об этом много раз: ключевые игроки – это ключевые игроки, потому что они являются ключевыми во всем, что делают, и в том, как себя ведут.

У нас сильная команда, и мне нравятся ее цели, а также отношение игроков к делу и голод, с которыми они выходят на поле. Мы храбры и все еще готовы к хорошей битве. Я могу доверять любому игроку, которого выпускаю на поле. Руководить этой командой – удовольствие.

Но все иначе, если игроку нужно каждый день бороться за место в составе, а у нас в команде этого уже давно не случалось. Если у тебя отрицательный тест, то ты получаешь огромный шанс попасть в стартовый состав», – сказал Тухель.

Сейчас «Челси» занимает 3-е место в таблице АПЛ, на два очка отставая от «Ливерпуля», у которого есть матч в запасе, и на 13 – от лидирующего «Манчестер Сити».

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