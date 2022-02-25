Депутат Терюшков об изоляции российского спорта: «Можно устраивать игры стран БРИКС, ОДКБ. Мы всегда радовались и ходили на свои соревнования»

Депутат Роман Терюшков не считает проблемой возможную изоляцию российского спорта.

– Оснований переносить мартовские матчи сборной нет. Никакой опасности на территории России нет, не было и не будет. Относительно финала чемпионов принимает решение УЕФА. Если примут такое решение, никто не расстроится.

Сейчас люди сплотились. Есть понимание, что восемь лет люди на Донбассе страдают от войны. Ради жизни людей финал Лиги чемпионов не стоит во главе.

– Но что делать, если вдруг будет массовая изоляция российского спорта?

– У нас огромная страна, великая держава. Мы всегда радовались и ходили на свои соревнования. Будет изоляция – можно проводить их. К тому же можно устраивать игры стран БРИКС, ОДКБ.

Вообще спорт всегда был вне политики. Но если его привяжут таким образом к политическим действиям, то будем проводить внутренние соревнования, – заявил куратор «Химок».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.