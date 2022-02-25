Перес предложил Лунину и его семье любую помощь из-за ситуации на Украине. Анчелотти и игроки «Реала» поддержали вратаря

поддержал из-за ситуации на Украине и предложил помощь.

Вчера футболисты мадридской команды и главный тренер обратились к украинскому вратарю и выразили ему поддержку.

Президент «Реала» также поддержал 23-летнего футболиста и предложил ему и его семье любую необходимую помощь.

Marca отмечает, что Лунин, несмотря на ситуацию, тренировался как обычно. Тем не менее игрок был тронут поддержкой.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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