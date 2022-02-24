Неймар: «Реал» пригласил меня на просмотр, когда мне было 10. Для перехода все было готово, но я затосковал по дому и уехал»

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Неймар рассказал, что мог перейти в «Реал» в детстве.

«Когда мне было 10, «Реал» пригласил меня на просмотр. Я был в восторге, я был счастлив, я наблюдал за их тренировками. Это было в эру «Галактикос». Я смотрел их игру.

Я смотрел игру, и, кажется, все голы забили бразильцы. По-моему, два забил Роналдо, один – Робиньо, Жулио Баптиста со штрафного, и еще один забил Роберто Карлос

После игры я сфотографировался со всеми ними. Я был на седьмом небе от счастья. Я пробыл там неделю на просмотре. Он длился четыре или пять дней. На пятый день они хотели взять меня на турнир, проходивший в Барселоне, но я уехал. Я очень затосковал по дому и захотел вернуться домой.

В общем, все было готово для того, чтобы я перешел в «Реал», но я уехал», – сказал Неймар в подкасте Fenomenos.

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