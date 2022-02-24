Адамов о питании: «Раньше часто брал фастфуд. После сборной стараюсь отказываться от этого»

рассказал об изменениях в рационе питания после поездки в сборную.

– Вы как-то изменили свое питание после поездки в сборную России?

– Практически перестал есть сладкое. Раньше мог позволить себе лишнее, например, часто брал фастфуд. После сборной стараюсь отказываться от этого.

– Разговаривали с тет-а-тет?

– Долгих бесед не было. Как только я приехал в сборную, он меня поздравил. Сказал: «Ты заслужил, работай и будет шанс. Мы в тебя верим». Было очень приятно услышать такие слова.

– После отъезда из сборной России еще общались с Карпиным?

– Нет. Но я же получил вызов и во второй раз. Просто не смог приехать из-за того, что заболел. Как раз после игры с «Зенитом» у меня поднялась температура, поэтому я не поехал на два последних матча сборной. После моего перехода в мы тоже пока не общались, – сказал Адамов.