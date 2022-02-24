Адамов о Тренте: «Тактически он не такой уж сильный защитник, но очень хорош в атаке. Думаю, в обороне играю не хуже него»

пошутил, что защищается не хуже .

– Ваш брат Беслан, выступавший за молодежку «Ахмата», рассказывал, что следите за и Трентом Александер-Арнолдом. Стараетесь быть похожим на них. Почему именно эти двое?

– В России Фернандес выделялся. Сейчас уже играет не так ярко, как три-четыре года назад, но для меня он всегда был номером один. Дедушка мне тоже советовал следить за Марио, за тем, как он обороняется и атакует. Учиться у него.

Я наблюдал за Фернандесом: как играет, как подстраивается под мяч, отдает и бежит. Что-то почерпнул для себя. Например, отдавая передачу, Марио сразу подстраивался под игрока. Я повторял за ним, и у меня сейчас это тоже получается.

Трент мне понравился своими голевыми передачами. Со стандартов, с игры в завершении атак. Это невероятный футболист!

– Можно научиться подавать, как Трент, изучая действия защитника по «картинке»?

– Мне кажется, да. Надо только очень хорошо тренироваться.

– В прошлом году Трента много критиковали, прежде всего, за ошибки в обороне. Вам не показалось, что он сдал?

– В обороне – один в один, тактически – он не такой уж сильный защитник. Есть проблемы. Но он очень хорош в атаке. А у Фернандеса нет недостатков ни в обороне, ни в атаке.

– Если сравнивать вас с Трентом именно по игре в обороне, вы не хуже защищаетесь?

– Думаю, не хуже, – со смехом сказал Адамов.