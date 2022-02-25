«Бавария» планирует изменить трансферную политику. Клуб хочет покупать молодых игроков для выгодной перепродажи

Теги Бавария бундеслига Германия высшая лига Бельгия высшая лига Австрия трансферы бизнес Аустрия Клагенфурт Футбол

«Бавария» может радикально изменить трансферную политику.

Из-за сложной экономической ситуации чемпион Германии рассматривает возможность отказаться от статуса «клуба не для продаж», сообщает Kicker.

Сейчас у «Баварии» нет возможности покупать дорогостоящих звезд. Поэтому теперь мюнхенский клуб планирует сделать приоритетом покупку перспективных игроков в возрасте 20-22 года, чтобы развивать их в течении 2-4 лет и выгодно продавать за счет больших отступных.

Кроме того, «Бавария» хочет наладить сотрудничество с клубами высших лиг Австрии и Бельгии, чтобы отдавать туда молодых игроков в аренду. В Австрии этим клубом может стать «Аустрия Клагенфурт».

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