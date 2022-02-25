«Бавария» планирует изменить трансферную политику. Клуб хочет покупать молодых игроков для выгодной перепродажи

может радикально изменить трансферную политику.

Из-за сложной экономической ситуации чемпион Германии рассматривает возможность отказаться от статуса «клуба не для продаж», сообщает Kicker.

Сейчас у «Баварии» нет возможности покупать дорогостоящих звезд. Поэтому теперь мюнхенский клуб планирует сделать приоритетом покупку перспективных игроков в возрасте 20-22 года, чтобы развивать их в течении 2-4 лет и выгодно продавать за счет больших отступных.

Кроме того, «Бавария» хочет наладить сотрудничество с клубами высших лиг Австрии и Бельгии, чтобы отдавать туда молодых игроков в аренду. В Австрии этим клубом может стать .