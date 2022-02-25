Спаллетти о 2:4 с «Барсой»: «Наполи» гораздо чаще ошибался во владении и пропустил 3-й гол из ничего»

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча с «Барселоной» (2:4).

Итальянец высказался после ответной стыковой игры за выход в 1/8 финала Лиги Европы (первый матч – 1:1).

«Будем честны: они допустили гораздо меньше ошибок во владении мячом, чем мы. Мы ошибались чаще, чем обычно, и «Барселона» очень здорово двигала мяч.

Забив с пенальти, мы вернулись в игру и проводили лучший отрезок в матче, но пропустили третий гол из ничего.

Я очень разочарован, потому что сегодня была настоящая неаполитанская атмосфера, тем огорчительнее итоговый результат», – сказал Спаллетти.

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