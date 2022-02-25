Артета об «Арсенале»: «Хотим, чтобы в конце мая мы боролись за топ-4»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).
«Когда уступаешь по ходу матча 0:1, но в итоге выигрываешь – осознаешь всю значимость победы. Против «Вулвс» играть крайне тяжело, но мы добились чрезвычайно важного результата.
И пусть сегодня мы не знаем, насколько эти три очка окажутся важными [в будущем], но мы осознаем важность побед, и, конечно, на своем поле мы должны выступать особенно хорошо.
Мы хотим, чтобы в конце мая мы боролись за эти места [в топ-4]. Нужно просто показывать стабильную игру, правильно готовиться и верить, что результат придет», – сказал Артета.
После 24 матчей «Арсенал» занимает в таблице АПЛ 5-е место.