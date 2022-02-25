Отставание России от Шотландии увеличилось в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, но ее отставание от Шотландии возросло.

Это случилось после ответных стыковых матчей Лиги Европы за выход в 1/8 финала, в которых сыграл вничью с «Бетисом» (0:0), а – с дортмундской «Боруссии» (2:2), при этом клуб из Глазго заработал дополнительные очки за выход в следующий этап.

Таким образом, теперь на счету идущей девятой Шотландия 34,900 балла. Ее отрыв от России (34,482) еще больше увеличился и составляет 0,418 балла.

Отрыв России от занимающей 11-е место Сербии сократился с 1,907 до 1,607 балла.

У России в еврокубках остался единственный представитель – «Спартак», который сыграет в 1/8 финала

Россия слабее Израиля, вся надежда на «Спартак», можем остаться с 4 клубами в Европе – таблица коэффициентов сильно пугает