Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Случилось это после первых матчей 1/16 финала и Лиги конференций, состоявшихся 17 февраля. «Зенит» уступил «Бетису» (2:3), а «Рейнджерс» выиграли у «Боруссии» (4:2).

Коэффициент России, учитываемый в таблице коэффициентов, в этом сезоне остался на уровне 5,100 (25,5 баллов, набранных командами , делятся на 5 – число клубов).

По итогам последних пяти сезонов у российских клубов осталось 34,282 балла. Шотландия же благодаря победе увеличила число баллов до 34,500 и поднялась на 9-е место, обойдя Россию, которая опустилась на 10-е место.

Отрыв России от занимающей 11-е место Сербии – 1,907 балла.

От России в плей-офф еврокубков вышли (1/8 ЛЕ) и (стыки ЛЕ), от Шотландии – «Рейнджерс» (стыки ЛЕ) и «Селтик» (стыки Лиги конференций).