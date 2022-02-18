Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию

Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Случилось это после первых матчей 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций, состоявшихся 17 февраля. «Зенит» уступил «Бетису» (2:3), а «Рейнджерс» выиграли у «Боруссии» (4:2).
Коэффициент России, учитываемый в таблице коэффициентов, в этом сезоне остался на уровне 5,100 (25,5 баллов, набранных командами РПЛ, делятся на 5 – число клубов).
По итогам последних пяти сезонов у российских клубов осталось 34,282 балла. Шотландия же благодаря победе «Рейнджерс» увеличила число баллов до 34,500 и поднялась на 9-е место, обойдя Россию, которая опустилась на 10-е место.
Отрыв России от занимающей 11-е место Сербии – 1,907 балла.
От России в плей-офф еврокубков вышли «Спартак» (1/8 ЛЕ) и «Зенит» (стыки ЛЕ), от Шотландии – «Рейнджерс» (стыки ЛЕ) и «Селтик» (стыки Лиги конференций).