Круговой после вылета «Зенита» из ЛЕ: «С «Бетисом» можно играть. А если поймать свою игру, то и с любой командой можно»

Защитник оценил ничью с «Бетисом» (0:0).

Российский и испанский клубы провели ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:3).

«Мне кажется, что сегодня получилось все, кроме забитых голов. В обороне сыграли качественно, в атаке были моменты, чтобы забить. Но удача сегодня была не на нашей стороне. Обидно, что мы не прошли дальше.

Мы и дома с «Бетисом» хорошо играли, за исключением 20 минут, когда провалились. Считаю, что с такой командой можно играть, а если поймать свою игру, то и с любой командой можно играть.

Почему не получились первые 20 минут матча в Санкт-Петербурге? Возможно, не хватило игрового тонуса, потому что у сейчас идет сезон, а у нас была первая игра после трех месяцев паузы. Возможно, это, а может, просто не настроились на игру. Много факторов.

Главное, что после 0:2 мы смогли отыграться и играть в свой футбол», — сказал Круговой.

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