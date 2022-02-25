Сутормин о незасчитанном голе «Бетису»: «Лет 5 назад это был бы чистый гол. Неприятно, что судьи посмотрели повтор»

Хавбек «Зенита» высказался о незасчитанном голе в ворота .

Российский и испанский клубы провели ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала (0:0, первая игра – 2:3).

— Смотрели ли вы повтор эпизода с незасчитанным голом?

— Да, смотрели. Саня [Ерохин] сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, лет пять назад это был бы чистый гол.

Возможно, если бы мы не забили, нам было бы спокойнее, но когда забили такой мяч, не очень приятно, что судьи посмотрели повтор и отменили его.

Конечно, у них была возможность отменить этот гол, и, к сожалению, они ею воспользовались, – сказал Сутормин.

Судья забрал у «Зенита» гол на 90-й минуте. Все из-за неловкого фола Ерохина – наступил на ногу соперника