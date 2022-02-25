Сутормин о 0:0 с «Бетисом»: «Обидно. «Зениту» чуть-чуть не хватило, чтобы забить»

Хавбек «Зенита» оценил ничью с (0:0).

Российский и испанский клубы провели ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:3).

— Вчера вы говорили, что у «Зенита» будут шансы, что все возможно. Сегодня мы увидели подтверждение вашим словам. Как вы оцениваете эту игру?

— Неплохая игра с нашей стороны, думаю, болельщикам она должна была понравиться. Нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы забить гол и перевести матч в дополнительное время. Конечно, обидно, но нужно принять этот результат и двигаться дальше.

— Есть ли чувство сожаления из-за того, что в Испании «Зенит» сыграл лучше, чем в Петербурге, и та несобранность сегодня аукнулась?

— Думаю, нам не удались первые 20–30 минут в Петербурге, и это еще раз подчеркивает, что нужно играть с первой до последней минуты. К сожалению, тот гандикап, который мы дали в первой игре, мы не сумели сегодня отыграть. Будем стараться не допускать таких ошибок в следующем сезоне, – сказал Сутормин.

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