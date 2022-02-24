Раванелли о Лукаку: «Он слаб психологически и страдает от давления. АПЛ не его лига»

считает форварда «Челси» слабым духом футболистом.

«Думаю, что чемпионат Англии – это не его лига. Он слаб психологически», – заявил бывший нападающий «Ювентуса» и «Мидлсбро».

«Он страдает от давления. Мы уже видели это в «Манчестер Юнайтед», когда его критиковали. То же самое происходит в , – добавил Раванелли.

В нынешнем сезоне Лукаку, летом перешедший из «Интера», забил за «Челси» 5 голов за 17 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.