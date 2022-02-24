«МЮ» готов дать Аканджи 4-летний контракт на 15 млн евро в год. «Боруссия» отпустит его за 25-30 млн евро

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По данным Bild, защитник может покинуть дортмундскую «Боруссию» летом, если за него предложат 25-30 млн евро.

«МЮ» готов предложить игроку сборной Швейцарии контракт на 4 года с зарплатой 15 млн евро за сезон.

26-летний футболист, контракт которого с «Дортмундом» истекает летом 2023 года, отказался подписывать новое соглашение с клубом. предложила ему 8 млн евро в год, но игрок рассчитывает зарплату в размере 10 млн евро в год.

В этом сезоне Аканджи провел 28 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его статистика – здесь.