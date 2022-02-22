«Шальке» о сделке с «Газпромом»: «С волнением следим за ситуацией в Восточной Европе и выступаем за мир»

выступил с заявлением по поводу сотрудничества с .

«Мы с волнением следим за последними событиями в Восточной Европе.

«Газпром Германия», дочерняя компания российской энергетической компании «Газпром» – уже 15 лет надеждый партнер «Шальке» и поставщик газа Германии.

Ответственные люди «Шальке» находятся в постоянном диалоге с многолетним спонсором клуба.

Вне всякого сомнения, «Шальке» выступает за мир и мирное взаимодействие. Мы против любого рода насилия и дискриминации.

Клуб будет следить за развитием ситуации, оценивать ее и настоятельно призывать к миру, чтобы защитить тех, кто оказался вовлечен в этот кризис», – говорится в заявлении «Шальке».

Вчера президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. После этого Путин подписал соглашения о дружбе с ЛНР и ДНР.