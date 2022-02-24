Хименес об 1:1: «Атлетико» заслуживал победы. «МЮ» забил случайный гол»

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Испанский и английский клубы провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Честно говоря, результат немного расстраивает. Мы заслуживали победы и сделали многое для этого. Мы задавали тон во всех аспектах, хорошо оборонялись, строили атаки, создавали моменты, дважды попали в штангу. Но когда не хватает эффективности…
У них очень хорошая команда, они поймали нас на контратаке, когда мы потеряли мяч. Мы пропустили случайный гол, а так, мы полностью заслуживали победы», – сказал Хименес.
«Атлетико» прибил «МЮ» в первые минуты. Рангник не может поверить, что его команда была так ужасна