Хименес об 1:1: «Атлетико» заслуживал победы. «МЮ» забил случайный гол»

Защитник «Атлетико» высказался о ничьей с (1:1).

Испанский и английский клубы провели первый матч 1/8 финала чемпионов.

«Честно говоря, результат немного расстраивает. Мы заслуживали победы и сделали многое для этого. Мы задавали тон во всех аспектах, хорошо оборонялись, строили атаки, создавали моменты, дважды попали в штангу. Но когда не хватает эффективности…

У них очень хорошая команда, они поймали нас на контратаке, когда мы потеряли мяч. Мы пропустили случайный гол, а так, мы полностью заслуживали победы», – сказал Хименес.

«Атлетико» прибил «МЮ» в первые минуты. Рангник не может поверить, что его команда была так ужасна