Мануэль Пеллегрини: «Зенит» – команда уровня ЛЧ, они будут атаковать. У них есть бразильские вингеры и игрок ростом 196 см»

Тренер «Бетиса» назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.

Специалист высказался перед ответной игрой Лиги Европы. Первый стыковой матч в России закончился 3:2 в пользу испанского клуба.

«Самая страшная ошибка – играть на результат. Мы добились положительного результата, и это важно, но еще ничего не решено. Будет ошибкой сыграть не в тот футбол, который мы тренируем ежедневно. Надеюсь, мы увидим хороший , ведь нам противостоит отличный соперник.

всегда будет атаковать. У нас уже был опыт игры с ними. Мы забили два мяча, а потом они сравняли счет. Однако мы не дали им шансов забить во втором тайме.

Это команда [уровня] Лиги чемпионов, с очень креативными игроками вроде бразильских вингеров и игроком ростом метр девяносто шесть (вероятно, речь про Артема Дзюбу – прим. Sports.ru), мощью в воздухе.

Я уже сказал, что во втором тайме мы хорошо сдерживали соперника. Их голы были заслуженными, и дело не только в наших ошибках. Мы знаем их особенности и должны сыграть полный матч», – сказал Пеллергини.