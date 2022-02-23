Спаллетти считает, что «Барса» так же сильна, как и с Месси: «У них отличные игроки»

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Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что «Барселона» так же сильна, как и с Лионелем Месси.

Итальянец высказался о каталонском клубе перед ответным матчем Лиги Европы. Первая игра закончилась вничью 1:1.

«Барселона» очень сильна. В их составе был Месси, но сейчас у них такой же уровень. У «Барселоны» есть отличные игроки на поле.

Наша цель – создать команду, которая запомнится болельщикам. Нам нужен баланс. Возможно, я немного поменяю игроков впереди, но не в полузащите», – сказал Спаллетти.

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