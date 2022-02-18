Лучано Спаллетти: «Барса» заслужила ничью, но пенальти не было. Рука находилась в естественном положении»

Тренер прокомментировал ничью с «Барселоной».

Первый стыковой матч за выход в 1/8 финала закончился вничью 1:1.

«Мы пытались держать игру в напряжении во втором тайме, но в итоге зашли слишком глубоко, а это проблема, когда ты делаешь это против «Барселоны».

Мы не должны были этого делать, хотя в уровне соперника сомневаться не приходится. Бывают такие моменты во время игры, когда мы не можем организовать высокий прессинг, пасуем назад и позволяем другой команде прессинговать.

Думаю, в первом тайме мы доказали, что можем играть на равных с «Барселоной». После перерыва они контролировали инициативу, но это вещи, которые можно исправить. Мы можем повторить игру первого тайма в течение всего матча.

При всем уважении – я скажу, что «Барселона» заслужила ничью, но пенальти не было. Мяч не изменил направление. Он коснулся не кончиков пальцев, а мизинца. Кроме того, казалось, что рука находится в довольно естественном положении.

Либо защитники должны все время держать руки за спиной, что ограничивает движение при беге, либо я не знаю, что они еще должны делать. Как я уже сказал, заслужила сравнять счет, но пенальти не было», – сказал Спаллетти в эфире Sky Sport Italia.

Напомним, пенальти в пользу «Барселоны» был назначен после ВАР после попадания мяча в руку . Ферран Торрес реализовал 11-метровый удар.