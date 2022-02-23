Маккенни получил 2 перелома костей стопы в игре с «Вильярреалом». Хавбек «Юве» пропустит не менее 2 месяцев

получил переломы 2-й и 3-й плюсневых костей стопы в игре с .

Полузащитник был заменен из-за этого на 81-й минуте первого матча 1/8 финала чемпионов (1:1).

23-летний игрок сборной США получил повреждения левой ноги после единоборства с защитником испанского клуба .

Маккенни выбыл из строя не менее чем на два месяца, сообщает Sky Sport Italia.

«Юве» не выиграл на старте плей-офф 5-й год подряд – хотя Влахович забил рекордно быстро. «Челси» победил, потеряв 2-х игроков. Детали и реакции вечера ЛЧ