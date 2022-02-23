Данило об 1:1 с «Вильярреалом»: «Ювентус» может решить все в Турине»

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Защитник «Ювентуса» Данило подвел итоги игры с «Вильярреалом».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский и испанский клубы не выявили победителя (1:1).

«Конечно, мы допустили грубую ошибку при пропущенном мяче – неверно сыграли позиционно. Мы должны быть более внимательными в таких ситуациях.

Но есть ответный матч, и мы можем решить все в Турине», – сказал Данило.

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