Данило об 1:1 с «Вильярреалом»: «Ювентус» может решить все в Турине»

Защитник Данило подвел итоги игры с .

В первом матче 1/8 финала чемпионов итальянский и испанский клубы не выявили победителя (1:1).

«Конечно, мы допустили грубую ошибку при пропущенном мяче – неверно сыграли позиционно. Мы должны быть более внимательными в таких ситуациях.

Но есть ответный матч, и мы можем решить все в Турине», – сказал .

«Юве» не выиграл на старте плей-офф 5-й год подряд – хотя Влахович забил рекордно быстро. «Челси» победил, потеряв 2-х игроков. Детали и реакции вечера ЛЧ