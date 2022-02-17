Антонио Конте: «Тоттенхэм» ищет молодых, а не готовых игроков. В этом проблема. На бумаге мы ослабли в январе»

Главный тренер высказал мнение о трансферной политике и стратегии клуба.

– Есть ли что-то общее между вашим началом в и «Тоттенхэмом»?

– Всегда сложно сравнивать, но, безусловно, когда принимаешь команду, которая долгое время не побеждала, неизбежно увидишь нехватку уверенности. Со стороны я видел, как кое-что можно развить, но когда вникаешь...

То, что произошло в январе, непросто. Четыре важных для «Тоттенхэма» игрока ушли, пришли двое. Так что даже с точки зрения количества вместо усиления мы на бумаге ослабли.

Бентанкур и Кулусевски в перспективе идеальны для «Тоттенхэма». Потому что «Тоттенхэм» ищет молодых игроков, которых они могут развивать, которые могут расти, а не игроков, которые готовы. В этом проблема.

Такова философия клуба. Если вы хотите расти быстрее, хотите быстрее стать конкурентоспособным, нужны опытные игроки. Но, повторюсь, таково видение клуба, – сказал Конте.