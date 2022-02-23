Карлес Решак: «ПСЖ» – нувориши, у них нет истории «Барсы», «Реала», «Баварии». Во Франции Месси так не восхищаются»

Карлес Решак назвал «ПСЖ» нуворишами, говоря о положении Лионеля Месси.

«Париж – прекрасный город, но для Месси это не то же самое, что Барселона. Во Франции признают статус Месси, но не восхищаются так, как в Испании.

В мире есть команды с историей: «Барса», , . То же самое и в Аргентине: , , и многие другие команды по всему миру.

– нувориши, которые не превосходят великие команды с историей, и это также заметно по ситуации с Месси.

Месси обязан вернуться в «Барселону». Он точно вернется, но тогда, когда захочет. Я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне». Его футбольная жизнь должна закончиться здесь.

Во Франции он играет хорошо, но не забивает так много голов, как раньше, потому что его присутствие на поле не имеет определяющего значения. Люди могут сказать: «Происходит то, что Месси с каждым годом становится на год старше», но проблема не в его возрасте, а в команде. Нужно понимать, что Месси – не просто еще один игрок, он другой», – сказал бывший игрок и главный тренер «Барселоны».